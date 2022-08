Sono 390 le firme raccolte per il riconoscimento dello status di frazione della località turistica di Torre delle Stelle.

La richiesta è al Comune di Maracalagonis su cui ricade gran parte del territorio del villaggio.

"C'è tempo per la raccolta di nuove firme – dice il presidente della Nuova associazione Torre delle Stelle, Franco Torre delle Stelle frazione di Maracalagonis, la raccolta firme -. Abbiamo infatti previsto altre due mattinate per sabato e domenica: l'obiettivo è quello di arrivare a 500 firme. Sarebbe straordinario. Finora la raccolta di firme è stata fatta anche fra turisti e villeggianti. Il nostro obiettivo? Collaborare col Comune di Maracalagonis per risolvere assieme i problemi di Torre, ad iniziare dalla viabilità. Nessuna frapposizione: vogliamo solo avere un ruolo nel futuro della località turistica, e lo vogliamo fare diventando frazionisti”.

