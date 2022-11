Nuovo allarme per la strage continua di gatti azzannati e sbranati da cani randagi a Torre delle Stelle.

La Nuova associazione ha interessato Comune, prefettura, Asl e altri enti chiamandoli a trovare la soluzione ad un problema che inizia a far paura. «Una situazione davvero assurda – dice Franco Iurato, presidente della Nuova associazione Torre delle Stelle -. Il problema non può essere più trascurato. Temiamo anche per l'uomo: i randagi vanno catturati e affidati ai canili e poi alle eventuali adozioni».

Nei giorni scorsi il branco è stato anche ripreso dalle telecamere della sorveglianza. Negli ultimi giorni sono stati una decina i gatti trovati morti nelle strade del villaggio turistico e a Geremeas.

© Riproduzione riservata