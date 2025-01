Doppia operazione antidroga della Polizia di Cagliari.

Nel capoluogo gli agenti hanno arrestato in flagranza un 26enne di origine gambiana, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Martedì, durante l’attività di controllo del territorio delle Volanti, intensificata nelle piazze e nelle vie del centro a seguito di segnalazioni ed esposti di residenti e commercianti della zona, i poliziotti hanno controllato un gruppo di uomini di origine straniera che bevevano alcolici nelle panchine di piazza del Carmine, zona in cui lo spaccio è particolarmente diffuso.

Uno di loro, il 26enne senza fissa dimora e disoccupato, nascondeva diversi involucri pieni di hashish e cocaina.

A Selargius con la stessa accusa è finito ai domiciliari un ventiduenne.

Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dal Gruppo Falchi della Squadra Mobile, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di un coltello probabilmente utilizzato per frazionare le dosi. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti (all’interno di un barattolo) e sequestrati oltre 1.700 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’indagato, già arrestato circa un anno fa per reati analoghi, è stato posto in regime di arresti domiciliari.

