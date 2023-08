Sinnai si prepara per la festa di Sant’Elena, fra messe e processioni e appuntamenti civili, fra gare poetiche e spettacoli musicali. Il programma prevede per il 17 agosto la processione in serata al suono delle launeddas dalla parrocchia alla chiesetta in campagna.

Il 18 agosto messa alle 20 celebrata da monsigor Ferdinando Caschili e accompagna dal coro S'Arrodia. Sabato, alle 20 messa e processione in campagna e la benedizione delle campagne. Domenica messa alle 10 e alle 20. Il 21 agosto il rientro della Santa alle 20, in parrocchia. Previsti poi i festeggiamenti civili cn una gara poetica e spettacoli musicaloi.

Maracalagonis prepara invece la sagra di San Basilio e San Gregorio in programma a fine mese, con la processione-pellegrinaggio dal paese alla chiesetta nella omonima località vicino alla vecchia Orientale. Il 28, il rientro in parrocchia. In programma anche mostre, l’esposizione e la premiazioni dei vini di privati e altri appuntamenti religiosi e civili.

