Si stanno rilevando gravissimi i danni provocati nel Sud Sardegna a causa di una violenta grandinata che ha colpito soprattutto i vigneti. Danni a macchia di leopardo si sono registrati a Sinnai, nel Sarrabus e anche a Maracalagonis con danni che si sono registrati in almeno il 60 per cento dei campi, senza considerare le spese per i trattamenti fitosanitari che dovranno essere sostenute per salvare quello che è rimasto.

Da alcuni giorni il cielo non prometteva nulla di buono. Tuoni assordanti nel pomeriggio, ma nulla di più, almeno nell’hinterland e dintorni. Ieri invece si è scatenato un improvviso acquazzone, poco dopo le 14, cui ha fatto seguito una violenta gradinata che ha provocato grossi danni ai vigneti, “frustando” e bucando le foglie e spaccando gli acini più esposti.

Per fortuna, la pioggia di grandine (a tratti sono caduti chicchi di grosse dimensioni), è durata solo poche decine di minuti, altrimenti i danni sarebbero stati ben più consistenti. Danni comunque rilevanti, con interi grappoli ormai irrecuperabili e altri parzialmente danneggiati, ma a rischio muffe e altri attacchi parassitari.

© Riproduzione riservata