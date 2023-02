Sfilata di maschere oggi per il Giovedì grasso, a Sinnai, con protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Ha organizzato il Comune, dopo anni di difficoltà e restrizioni legate al Covid.

Hanno preso parte al corteo 26 classi delle scuole primarie S.Isidoro, Via della Libertà, Via Caravaggio e delle scuole dell’infanzia S.Isidoro, Piazza Scuole, Via Perra, Sa Pedralla. Attraverso il coordinamento dell’Associazione VAB Sinnai, coadiuvata dalle associazioni Masise e Misericordia Sinnai, le strade del paese si sono riempite di colori e allegria.

Il corteo, guidato dalla Polizia Locale e supportato dalle associazioni di protezione civile, è partito dalla Piazza Santa Barbara e ha percorso le vie Roma, Funtanalada, Mameli, Giardini. La tappa finale è stata la Piazza Sant'Isidoro dove i festeggiamenti sono proseguiti con musica e animazione coordinata dall’Associazione VAB Sinnai.

«L’Amministrazione comunale – ha detto Massimo Leoni assessore alla Pubblica Istruzione - ha fortemente voluto riproporre la sfilata in maschera per le scuole perché rappresenta un importante momento ludico e di socializzazione per le bambine e i bambini della nostra comunità. Ringrazio i dirigenti scolastici e i docenti che hanno aderito con entusiasmo e hanno saputo accogliere questa nostra proposta».

