Con voto unanime il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato una mozione sulle comunità energetiche rinnovabili presentata dai due consiglieri di Sinnai libera, Aldo Lobina e Saverio Melis.

Un "sì unanime", arrivato dopo non poche polemiche alle quali ha risposto il sindaco Tarcisio Anedda, invitando tutti a votare la mozione. L'appello del primo cittadino è stato accolto.

I consiglieri di maggioranza Andrea Lecca e Walter Zucca, pur riconoscendo l'attualità e l'importanza del tema che si stava trattando con la mozione, hanno sostenuto la necessità di approfondire il tema anche in Commissione per poi ripresentarla in Consiglio.

L'intervento del sindaco ha messo tutti d'accordo col voto che è stato, come detto, unanime. «Già discutere la mozione- ha detto il sindaco- è stato un fatto positivo: giusto votarla».

C'era stata anche la sospensione dei lavori, chiesta dal Pd con Lobina, che aveva comunque annunciato che non avrebbe accettato alcuna proposta su eventuali modifiche sulla mozione da lui illustrata in Consiglio.

«È arrivato il tempo che anche noi cominciamo a parlare di energia, non per parlare del sesso degli angeli, ma per tendere a raggiungere l’obiettivo dell’autonomia energetica. Obiettivo che in Europa trova esempi positivi, in Germania, in Inghilterra, ma anche nella Penisola e perfino in Sardegna. Come a Benetutti. Politiche energetiche ben indirizzate si accompagnano a tariffe più convenienti e generazione di rinnovabili. Potremmo anche noi iniziare un processo virtuoso di transizione energetica», ha proseguito, «stabilendo la transizione quasi completa verso energie da fonti rinnovabili completa in un arco temporale definito di sette, otto anni. A Benetutti la produzione da fonti rinnovabili è quasi sette volte superiore al consumo»

Dotarsi di un piano d’azione per l’energia sostenibile comporta il risparmio energetico e la riduzione dell’uso delle fonti fossili, ha aggiunto Lobina, «passa per l’uso razionale dell’energia e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili (solare, fotovoltaico, eolico, biomasse)».

© Riproduzione riservata