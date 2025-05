Il Coro di voci bianche Il Pentagramma di Sinnai diretto dai maestri Francesca Spanu e Osvaldo Zucca ha vissuto in Trentino Alto Adige un'altra bella esperienza ricca di emozioni, musica e condivisione.

Dopo due giorni di formazione, laboratori, prove per maestri e coristi tenuti dai musicisti Erica Boschiero e Albert Hera, l’anfiteatro della "Campana dei Caduti sul Colle di Miravalle", ha ospitato "Armonicamente bambino", un concerto di cori composti esclusivamente da bambini. Trecento piccoli coristi, facenti parte della Galassia dell'Antoniano, provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento per celebrare il Centenario della Campana e diffondere un messaggio di pace, di riconciliazione e di fratellanza. Tra i tanti brani, uno è stato dedicato a Papa Francesco recentemente scomparso dal titolo "Permesso, Grazie, Scusa" composto dall'autore Lodovico Saccol che riporta le parole del Papa pronunciate il giorno del suo insediamento. L'evento si è concluso con grande emozione quando alle 12 la Campana Maria Dolens e i suoi 100 rintocchi hanno risuonato su tutta la valle. L'evento è stato organizzato dal Minicoro di Rovereto e dal suo maestro Gianpaolo Daicampi e le istituzioni locali . Un grande onore per il Coro Il Pentagramma aver rappresentato Sinnai e la Sardegna. Il Coro si prepara a partecipare ad altri importanti eventi nell’Isola ma anche oltremare tra cui il prossimo 10 maggio all'Arena di Verona dove 800 bambini canteranno al concerto benefico “Per piccoli cori e grandi sogni - Il cielo è di tutti" che vedrà sul palco il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna i Cori della Galassia e le voci bianche veronesi dei Cori A.Li.Ve

