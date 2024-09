Il circolo Legambiente “Su Tzinnibiri” di Sinnai, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la società Cosir organizza un’altra giornata di volontariato ambientale. Sabato 28 settembre, ore 17, appuntamento presso il Belvedere di Sinnai, in via Cherubini, per liberare dai rifiuti una parte di quell’area .

“Ad agosto - dice Michela Matta, assessora comunale all'Ambiente - abbiamo raccolto circa 70 sacchi di rifiuti, debitamente differenziati, dalla località Piscina Bertula a Solanas, questo mese replichiamo alle porte del centro abitato di Sinnai”.

Con la presidente del Circolo Carla Migoni - aggiunge l'assessora Matta- «ci stiamo impegnando per organizzare una giornata di pulizia al mese. L’idea per i prossimi mesi è di avere un tema per ogni passeggiata. In collaborazione con altre associazioni, vorremmo che diventasse un appuntamento fisso, una giornata di sensibilizzazione e un occasione di socialità».

© Riproduzione riservata