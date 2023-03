Cadono calcinacci da un fabbricato in costruzione in via Tiziano a Sinnai. Immediato l'allarme con l'arrivo della Polizia locale che, coordinata dal vice comandante Giuseppe Fiori, ha subito richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco.

I pompieri, utilizzando una scala, hanno raggiunto la parte alta dell'edificio rimuovendo il pericolo e transennando poi la parte a rischio.

Un pomeriggio di paura, dunque, a Sinnai, con l'intervento anche del sindaco Tarcisio Anedda. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.

Il luogo è stato transennato per evitare ulteriori pericoli sulla strada (molto trafficata), nelle vicinanze di un caseggiato scolastico del rione di Sant'Isidoro e di un'attività commerciale.

Il traffico dei mezzi di trasporto pubblico è stato regolato dalla Polizia locale.

© Riproduzione riservata