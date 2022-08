Il 10 giugno scorso durante l'inaugurazione del Parco degli ulivi a Settimo San Pietro si era svolta una piccola ma significativa cerimonia: la messa a dimora, con bambini protagonisti, di un piccolissimo ulivo tra le piante secolari del parco. Qualcuno non ha trovato altro da fare che portarselo via: il furto è stato scoperto oggi suscitando non poca rabbia.

A darne notizia il sindaco Gigi Puddu che si è anche rivolto al ladro dal sito del Comune. "Caro ladro di vita, perché solo questo sei. In occasione dell’inaugurazione del Parco comunale - scrive il sindaco Puddu - abbiamo voluto dare simbolicamente un segnale di pace, di speranza e di vita piantando un nuovo piccolissimo ulivo, del valore di pochi euro, accanto agli ulivi secolari già presenti in ‘Sa terra dei sa cresia’. Con il tuo miserabile gesto non ti sei certamente arricchito, ma di sicuro sei riuscito ad offendere la sensibilità di tanti cittadini, in particolare quella dei più piccoli, a cui l’ulivo era dedicato. Forse ti fregherà molto poco, ma tengo a dirti che hai tutto il mio personale disprezzo. Il Sindaco".

Raffaele Serreli

