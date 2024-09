Ordinanza del Comune di Settimo San Pietro in vista del concerto dei Nomadi in programma per domani, 13 settembre, al Parco degli Ulivi di Settimo San Pietro. A tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e urbana sul territorio comunale, è stato deciso il divieto di vendita di bevande alcooliche e analcoliche, contenute in bottiglie di vetro e lattine metalliche, da parte degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Il tutto, nelle zone limitrofe interessate alla manifestazione, nell’arco temporale dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 13 settembre e fino alle ore 01.00 del 14 settembre.

