Il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu tiene il filo diretto con i cittadini facendo conoscere quanto è stato fatto durante il 2024 e quello che è stato programmato, finanziato e appaltato per il 2025.

«Siamo ormai a fine anno e questa è l’occasione adatta», scrive Puddu rivolgendosi ai residenti, «per fare un bilancio di questi ultimi 12 mesi e tracciare il percorso per l’anno che ci accingiamo ad accogliere con grande ottimismo ed aspettative. Quello che finisce domani è stato un anno importante, sia per quanto è stato realizzato ma soprattutto per ciò che è stato “seminato“ e che darà i frutti nel nuovo anno».

Puddu, continua ricordando che «il 2024, oltre che a tutta l’attività amministrativa ordinaria, è stato dedicato all’avvio e/o alla conclusione di tutta una serie di interventi programmati, quali la riqualificazione della palestra della Scuola di via Lussu (170 mila €), la messa in sicurezza di alcuni ponti in località Is Carroppus e Su Leunaxiu (685 mila euro), l’inizio dei lavori per la realizzazione di 8 appartamenti per l’edilizia pubblica (1,650 milioni di €) e la riqualificazione di 2 appartamenti in via Democrito (320 mila €), il completamento del Centro di Supporto alla famiglia (900 mila €), i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica in via Corsica (750 mila euro), la realizzazione dell’Area Cani in via I Maggio, da ultimare con le attrezzature, la nuova area fitness del parco comunale assieme a nuovi giochi per bambini, la realizzazione del percorso ciclo pedonale Cammini di Segni che ha consentito oltretutto la manutenzione di varie strade campestri( 380 mila euro), l’installazione in tutti i plessi scolastici dell’impianto fotovoltaico per l’efficientamento ed il risparmio energetico, la realizzazione dei nuovi locali spogliatoio del campo comunale Efisio Cabras, da inaugurare a breve, non appena arriverà la fornitura degli arredi».

Il sindaco ricorda che «nel corso dell’anno abbiamo avuto anche modo di divertirci con le varie attività proposte, di carattere sportivo, culturale e di spettacolo, tra le quali il concerto dei Nomadi, la Festa della Malvasia, Monumenti Aperti, il Carnevale, Spettacoli Natalizi, Promemoria Auschwitz, Giochi Estivi, Torneo de Is Bixinaus e tanto altro. Ma il 2024 è stato soprattutto un anno di progettazioni grazie alle quali è stato possibile ottenere vari finanziamenti statali e regionali che serviranno a portare avanti la programmazione che si concretizzerà per lo più nel corso del 2025».

Quali i programmi per il 2025? «Già nei primi mesi del nuovo anno verranno avviate alcune opere pubbliche importanti per la comunità. Si procederà già dalla fine di gennaio con i lavori di riqualificazione della Scuola Primaria di via San Salvatore( 970 mila euro) e quasi contemporaneamente inizieranno i lavori di riqualificazione urbana che prevedono la realizzazione della pavimentazione in lastre di granito e sanpietrini in parte della via Aldo Moro e nella via Parrocchia, nella quale è previsto anche un restyling della piazza Don Secchi. Si tratta di un intervento complessivo di 1,370 milioni di euro, attraverso cui si avvierà una importante strategia di riqualificazione della parte pubblica del nostro centro storico. È un obiettivo importante, per il quale l’amministrazione Comunale è in attesa dell’ufficializzazione di un ulteriore finanziamento regionale di 3 milioni di euro che serviranno ad estendere l’intervento ad altre strade e piazze del nostro bellissimo centro storico».

«Sempre nei primi mesi del nuovo anno, da una parte sono previsti altri interventi che riguardano la manutenzione di altre strade campestri mentre l’intervento più importante riguarderà la realizzazione della strada de “S’Arroseri” (200 mila euro) che consentirà un più agevole e sicuro collegamento con la SS 387 e la zona artigianale Su Padru.

E ancora, dopo l’espletamento del bando per l’assegnazione di 11 unità abitative agli aventi diritto, «si è in attesa della graduatoria finale, attraverso cui sarà possibile concretizzare il piano comunale per le politiche abitative pubbliche con l’assegnazione delle prime case in via Democrito e gli 8 appartamenti in via di conclusione in via San Salvatore».

Nei prossimi mesi invece «si procederà alla gara d’appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via I Maggio, per il quale il Comune di Settimo è beneficiario di un finanziamento regionale di 1 milione di euro».

