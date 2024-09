Il Comune di Settimo San Pietro ha deciso di assegnare in concessione i frutti pendenti derivanti dagli ulivi comunali presenti nell’area denominata Sa Terra de Sa Cresia, nella scuola media di Via Carducci, nel Viale Berlinguer, in Piazza Giovanni XXIII (Piazza di Chiesa) e in Piazza Pertini.

La concessione riguarda la campagna di raccolta 2024 ed è rivolta a cittadini disoccupati/inoccupati residenti a Settimo San Pietro. È previsto al massimo un concessionario. Qualora pervengano più richieste si procederà all’affidamento mediante sorteggio. La raccolta dovrà avvenire rispettando tassativamente le norme di sicurezza impartite dall’Ufficio tecnico comunale, a pena di revoca. Il concessionario dovrà obbligatoriamente cedere a titolo gratuito il 25% del quantitativo d’olio prodotto a seguito della raccolta.

Domande da presentare entro il 30 settembre.

