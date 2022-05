E' iniziato oggi il trasloco della biblioteca di Settimo San Pietro dalla sede provvisoria della via Roma al vecchio Palazzo municipale sottoposto negli ultimo anni a grossi interventi di ristrutturazione con una spesa di 250mila euro: i primi libri hanno trovato posto nei nuovi locali decisamente funzionali.

Un edificio storico risalente alla fine dell'800 - primi del '900 che fino ai primi anni '80 è stato sede del Comune. Negli anni successivi, con l'inaugurazione del nuovo Palazzo municipale, la struttura ha avuto altre destinazioni, tra cui la sede staccata della scuola media, il Centro di aggregazione giovanile, la biblioteca comunale.

I lavori hanno interessato sia l'interno che l'esterno dell'edificio. La biblioteca sarà ospitata al piano terra. Al primo piano si potrà accedere anche attraverso una piattaforma elevatrice. Negli ultimi tempi la biblioteca è stata ospitata in locali della via Moro e della via Roma.

“Si tratta -dice il sindaco Gigi Puddu – di un intervento fortemente voluto: la biblioteca avrà spazi ampi e confortevoli, destinata a diventare anche sede di studio per i nostri giovani e non solo”.

© Riproduzione riservata