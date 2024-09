La Festa della malvasia di Settimo San Pietro si arricchirà quest’anno del “Palio delle botti”: già in corso i preparativi, col programma che sarà reso noto quanto prima. La festa si svolgerà dal 25 al 27 ottobre.

Il “Palio” è in programma per il 27 ottobre fra le strade del paese. E intanto già si pensa alla formazione della squadra che dovrà rappresentare il paese in questa singolare sfida con le botti.

La preparazione della tradizionale festa autunnale è già iniziata: previste diverse iniziative, con l’apertura e le visite ai “Magasinus”, le vecchie cantine del paese che raccontano ancora l’attività contadina del passato.

Nell’occasione protagoniste saranno soprattutto le malvasie locali: ci sarà anche una speciale commissione di esperti che avranno il compito di indicare le malvasie migliori prodotte in paese.

Una festa attesissima che negli ultimi anni ha calamitato l’interesse di tantissimi forestieri da tutto l’hinterland.

© Riproduzione riservata