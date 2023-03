Sono stati appaltati dalla Città metropolitana i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla circonvallazione Settimo San Pietro-Sinnai all'altezza della via Corsica, la strada che porta alla via San Salvatore, all'altezza della scuola elementari. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gigi Puddu: «Si risolve», ha detto, «un problema importantissimo per la sicurezza della strada. Un progetto che abbiamo fortissimamente voluto. La Città metropolitana ha mantenuto l'impegno preso già qualche anno fa».

Il progetto è stato seguito dall'ingegner Paolo Mereu, dirigente della viabilità nella Città metropolitana: la nuova rotatoria sarà realizzata in un punto particolarmente critico, soprattutto per gli automobilisti diretti a Settimo o in uscita sulla stessa circonvallazione.

Un'altra circonvallazione sarà prossimamente realizzata a poca distanza dallo svincolo per Sinnai.

