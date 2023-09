Sono iniziati i lavori di sistemazione di alcune strade del centro abitato. Si tratta di un intervento realizzabile grazie a un finanziamento di 300mila euro.

«Nella prima fase - dice il sindaco Gigi Puddu - i lavori, che consisteranno nella fresatura e nella nuova bitumazione del manto stradale, riguarderanno le vie Carducci, Firenze, Emilia, Lussu, Vivaldi, dell’Unione Europea, Pitagora, Socrate, Rousseau, mentre successivamente l’intervento interesserà le vie Alagon, Pintor, Angioy, Spano, Tuveri, Democrito, Deledda. Nel quadro economico delle opere – aggiunge il primo cittadino - è prevista inoltre la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in alcuni punti pericolosi per i pedoni, in via I Maggio, via Leonardo Da Vinci, via Roma, via IV novembre, via Corsica e la realizzazione di nuova segnaletica stradale».

Il Comune di Settimo anche per l’anno 2023 risulta beneficiario di un altro finanziamento regionale, sempre di 300mila euro, per un ulteriore progetto presentato alla Regione, sulla riqualificazione delle strade, per il quale a breve verrà bandita la gara d’appalto per l’individuazione della ditta che eseguirà i lavori.

© Riproduzione riservata