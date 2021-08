E’ salito su una scala di diversi metri lungo un traliccio della sua casa di Sestu per piazzare alcune telecamere. Ma non tutto è andato bene: il protagonista della vicenda – radioamatore - è infatti rimasto incastrato con una mano sul traliccio telescopico montato su diversi pezzi, che stava scalando per piazzare la strumentazione.

Proprio durante l’intervento, uno dei componenti il traliccio, è scivolato incastrandosi con quello immediatamente inferiore. E’ stato nella circostanza che il dito di una mano del radioamatore è rimasto incastrato fra i due componenti il traliccio.

Una posizione scomoda con lo “scalatore” che, dolorante, rischiava davvero grosso. E’ così scattato l’allarme con l’arrivo immediato dei Vigili del fuoco. L’uomo era ancora sul traliccio che attendeva i soccorsi. Non poteva muoversi anche perché ogni movimento sarebbe stato pericoloso.

Una squadra del 115 è così salita grazie a un’autogru, salvando l’uomo, per poi affidarlo alle cure del 118.

© Riproduzione riservata