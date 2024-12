A Sestu il problema buche torna a fare rumore tra i cittadini. Sono diverse le strade che negli ultimi giorni mostrano un evidente danneggiamento del manto e necessiterebbero di urgenti interventi. All’attenzione dei residenti, in particolare, le buche in via Sassari, via Brigata Sassari e via IV Novembre.

Una situazione che, a quanto riferito dai cittadini, persiste da anni e non ha ancora trovato una soluzione definitiva, ma solo una serie di ripristini temporanei che hanno rimandato il problema più volte. A peggiorare la situazione, anche la posizione delle voragini e dei danneggiamenti, spesso in prossimità di incroci e stop. Per fronteggiare questa problematica, è stato recentemente annunciato un piano per la manutenzione ordinaria delle strade, che ha come obiettivo quello di mantenere in efficienza le strade comunali.

I lavori dovrebbero iniziare per l’estate, con alcune vie che però mancano all’appello, come la buca di via Sassari in prossimità di un pozzetto, che secondo il Comune non è di propria competenza. Anche Brigata Sassari rimarrà fuori dall’elenco delle strade che interesseranno i lavori, mentre dovrebbe trovare spazio via IV Novembre secondo quanto riferito dall’assessore a Lavori Pubblici, Emanuele Meloni: «Con il recente progetto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade bitumate - e relative pertinenze - del territorio urbano ed extraurbano del Comune di Sestu, da realizzare mediante un accordo, ci siamo posti un obiettivo semplice: mantenere in efficienza le strade comunali bitumate. Tutto per una spesa di circa 180.000 euro che consentirà di intervenire laddove ci fosse una esigenza».

