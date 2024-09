Incendio nella notte a Sestu, in località Sa Cantonera. In fiamme quattro furgoni di un'attività commerciale che effettua servizi per la ristorazione e catering.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco di Cagliari che hanno spento il rogo.

Le fiamme, divampate poco prima delle 22, hanno interamente coinvolto gli autoveicoli e la vegetazione.

Già bonificata e messa in sicurezza l’area, evitata la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e ad altre attività della zona.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

