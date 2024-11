Negli ultimi giorni sono emerse diverse problematiche relative all'illuminazione in diverse vie di Sestu. Si parla principalmente di piazza Gandhi - in particolare l’incrocio con via Togliatti - e via Labriola. Una situazione che, stando a quanto riferito dai residenti, si protrae ormai da luglio, con periodi di ripristino delle luci che ormai funzionano ad intermittenza.

Intervenuto per dare chiarimenti il vicesindaco di Sestu, Massimiliano Bullita, ha spiegato: «Ho provveduto ad informare la ditta che cura le manutenzioni per il Comune, affinché il lampione di piazza Ghandi venga ripristinato nel più breve tempo possibile».

Situazione più complicata invece per l'altra via di Sestu rimasta al buio: «Per quanto riguarda invece via Labriola - spiega ancora il vicesindaco Massimiliano Bullita - l'impianto di illuminazione pubblica fa parte di quella piccola percentuale ancora di proprietà Enel, quindi non comunale. Di conseguenza, quando avviene un guasto, non ci è possibile intervenire direttamente, e infatti il problema è stato già segnalato a Enel. Non essendo di proprietà comunale non abbiamo neppure cognizione diretta di quale sia la causa dello spegnimento. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di unificare tutta l'illuminazione pubblica assorbendo le parti che sono ancora di proprietà e gestione di Enel e renderle tutte comunali. Per fare questo, i costi stimati sono di oltre cinquecentomila euro. Considerato però che la via Labriola è quella che più spesso presenta problemi, abbiamo chiesto uno stralcio dei costi così da verificare se a breve vi è la possibilità di creare un impianto tutto nuovo».

