Nuovo raid incendiario nella notte a Sestu. A fuoco, dopo le 2, un’auto parcheggiata in via Andrea Costa. Dopo la prima segnalazione pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "1A" della sede centrale del Comando di Cagliari è intervenuta sul posto: delimitata l'area. ha provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale. Il pronto intervento è servito a evitare danni alle strutture vicine.



In fase di accertamento le cause del rogo.

Le indagini sono svolte dai carabinieri di Sestu e del Nucleo operativo di Quartu. Già interrogate diverse persone.

