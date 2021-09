Allarme a Serdiana per le torture cui sono sottoposti i gatti che bazzicano il centro storico.

La denuncia arriva da alcuni lettori, che precisano come il fenomeno riguardi l'isolato delimitato dalla Via Musiu, Via Monsignor Saba e Via Roma.

Qui si sono verificati numerosi episodi di maltrattamenti nei confronti di gatti, l’ultimo dei quali ha avuto come vittima una gatta, recentemente adottata, cui è stato stretto un cappio al collo, fino a lasciarle un evidente segno.

"Non è la prima volta che i possessori di gatti segnalano episodi di questo genere all'interno del centro storico – spiegano alcuni abitanti -, in particolare all'interno dove, incuranti delle sanzioni previste dal Codice Penale ma soprattutto privi di sensibilità e di sentimenti di rispetto nei confronti degli animali, alcuni residenti perseverano in comportamenti ripugnanti e meschini”.

"Sebbene il possessore dell'animale – proseguono - abbia provveduto a sporgere denuncia alla autorità di Pubblica Sicurezza che a sua volta ha informato dell'accaduto la ASL, non sarà facile sanzionare gli autori del gesto in quanto tali individui notoriamente colpiscono stando all'interno delle loro abitazioni, cosa che rende assai difficile la loro individuazione e la somministrazione della sanzione prevista”.

(Unioneonline/l.f.)

