Nuovi giochi nel parco per bambini. La Giunta comunale di Senorbì ha approvato il progetto di fattibilità tecnica che prevede la fornitura e la posa di una serie di giochi per bambini nel parco all’interno della Piazza Padre Pio, alla periferia del paese verso Sant’Andrea Frius. L’amministrazione cittadina ha incassato un contributo pari a 39mila e 797 euro dalla Camera dei deputati, attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (si tratta di fondi europei) destinati ai Comuni della Regione Sardegna per gli investimenti su infrastrutture sociali. “È stata rilevata la necessità di mettere in sicurezza i giochi già presenti e di posizionarne di nuovi nell’area pubblica di via Piemonte”, è scritto nella delibera approvata dal sindaco Alessandro Pireddu e dagli assessori Carlo Mascia e Sara Mascia.

Proseguono gli interventi di valorizzazione della piazza, nella quale di recente sono stati messi a dimora dieci grossi ulivi al posto delle vecchie palme che erano state impiantate diversi anni fa. Il parco intitolato alla figura di Padre Pio, da quando è stato realizzato e inaugurato dalla precedente Giunta comunale, ha avuto il merito di rivitalizzare un'area periferica del paese, anche grazie alla presenza di un chiosco molto frequentato nei mesi estivi.

© Riproduzione riservata