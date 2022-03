L’associazione Plastic Free di Senorbì ha organizzato una giornata ecologica con l’obiettivo di ripulire dalla plastica e dai rifiuti la suggestiva area verde in cui sorge la chiesetta dedicata a Santa Maria della Neve. All’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, hanno partecipato trenta cittadini che muniti di guanti e sacchi per i rifiuti hanno percorso in lungo e in largo il parco raccogliendo tutta la sporcizia. L’obiettivo degli organizzatori era quello di sensibilizzare la popolazione sul problema dell’abbandono dei rifiuti, educando in particolare i più giovani sui corretti comportamenti per la tutela e il rispetto dell’ambiente. Le associazioni di volontariato Avis e Confraternita della Misericordia di Senorbì hanno contribuito a loro volta al buon esito dell’iniziativa.

La collinetta in cui sorge la chiesetta campestre è da anni presa d’assalto da vandali e maleducati che ne deturpano l’immagine lasciando ogni tipo di sporcizia. Le cose sono addirittura peggiorate negli ultimi tempi, in particolare dal periodo successivo al lockdown il parco verde è costantemente preso di mira dagli incivili che abbandonano la loro immondizia: cartoni di pizze, bottiglie di birre, barattoli e mascherine chirurgiche. Oltre al parco è stato ripulito anche l'anfiteatro sottostante.

