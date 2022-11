Pugno duro dei sindacati dopo la proclamazione dello stato di agitazione nelle scorse settimane, e la mancanza di un accordo a seguito dell’incontro con il Prefetto. Oggi le organizzazioni sindacali - Uil e Cgil - insieme ai dipendenti delle Rsa di Selargius e Capoterra si sono dati appuntamento nella sede dell’Azienda regionale per la salute - in via Piero della Francesca - per avere la garanzia sul rispetto del pagamento degli stipendi come previsto dal contratto.

“Non ci spostiamo da qua sino a quando una delegazione dell’azienda sanitaria non ci riceverà”, dice Guido Sarritzu, della Uil, riferendosi al direttore generale e a quello amministrativo.

Con lui un gruppo di dipendenti delle due strutture sanitarie, e il rappresentante della Cgil Carlo Marras. “Vogliamo mettere fine a questa annosa situazione per i dipendenti della Rsa che continuano a vedere i propri stipendi puntualmente accreditati in ritardo”.

