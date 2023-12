Semafori spenti, ed è subito caos traffico all’uscita di Selargius. Problema che si presenta anche all’ingresso della zona industriale e lungo il tratto selargino della Statale 554 dove si stanno creando degli ingorghi e lunghe file d’auto.

Oltre ai rischi per i tanti automobilisti rimasti imbottigliati da metà mattina senza semafori attivi. Problema, pare, causato dallo stop all’energia elettrica programmato dall’Enel nella zona.

«Oltre mezz’ora fermo nel traffico, senza contare il caos e i pericoli che si corrono nel momento in cui si deve attraversare l’incrocio e capire di chi è la precedenza», racconta Claudio Puddu, uno dei tanti automobilisti rimasti in fila davanti ai semafori spenti. «L’ennesimo disagio in questo incrocio maledetto, mi auguro che Anas e Polizia locale intervengano per regolare il traffico».

