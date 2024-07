Un operaio di 63 anni è stato ricoverato al Brotzu in prognosi riservata dopo essere caduto da un’impalcatura nella sede di uno stabilimento industriale a Selargius.

Per fortuna, l'uomo, cagliaritano, non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

L’operaio sarebbe caduto nel vuoto da un’altezza di tre metri, procurandosi vari traumi. Quindi i soccorsi e le indagini dei carabinieri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata