L'’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) ha previsto anche per l’anno 2025 la concessione dell’agevolazione economica denominata Bonus Sociale Idrico Integrativo in favore alla cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

Possono presentare domanda del Bonus Sociale Idrico Integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che siano residenti nel Comune di Selargius (Comune gestito dal Gestore Idrico Abbanoa Spa), che abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (è richiesta la titolarità di un'utenza domestica residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE la cui residenza corrisponda con l’indirizzo del contratto della fornitura) e che abbiano un indicatore ISEE ordinario, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore alla soglia di 20mila euro.

Le istanze dovranno essere inoltrate a questo Comune entro il 30 maggio 2025.

