Incidente stradale in serata all'altezza della zona industriale di Selargius, sulla provinciale 15: un'auto si è scontrata con un scooter.

Per fortuna non si registrano feriti. Pesanti invece i disagi per gli automobilisti in transito, costretti a lunghe code su una delle strade più trafficate dell’hinterland. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i vigili urbani di Selargius.

