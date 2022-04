Ennesimo tamponamento in giornata sulla statale 554, all’altezza di Selargius, col coinvolgimento di alcune macchine e con la solita coda si è creata in pochissimo tempo creando non pochi disagi per gli automobilisti in transito. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze dell’incidente stradale, solo danni alle auto.

Dopo i rilievi di legge effettuati dalla Polizia e la rimozione dei mezzi danneggiati, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. Intanto si allungano i tempi per la messa in sicurezza della trafficatissima arteria. I lavori prevedono tra l'altro la realizzazione di rotonde in sostituzione dei semafori.

