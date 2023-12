Incendio in una abitazione in via delle Fragole nella borgata di Sant’Isidoro, a Quartucciu. Un uomo di 85 anni è rimasto ustionato, la casa è gravemente danneggiata.

Immediato l'allarme con l'arrivo dei Vigili del fuoco, di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu.

L’85enne è stato raggiunto dal fuoco a mani, braccia e gambe, ora è ricoverato al Brotzu.

L'incendio si è sviluppato dalla bombola della stufa a gas, le fiamme hanno raggiunto gran parte della casa.

