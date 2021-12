Incidente stradale sulla 554 all'altezza del semaforo tra la stessa Statale e la provinciale 76 per Settimo San Pietro.

Due giovani che viaggiavano su uno scooter che si è scontrato con un’auto sono finiti a terra e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la polizia locale di Selargius per i rilievi di legge e la Polizia stradale che ha regolato il traffico durante il sopralluogo e i soccorsi.

