Scontro fra due auto nella via Eutropio a Monserrato: è successo alle 6,20 con uno dei due mezzi che si è rovesciato sulla carreggiata subito dopo l'impatto con l'altra macchina.

Il conducente ha riportato delle ferite non gravi. Sul posto l'ambulanza del 118: l'uomo è finito in ospedale in codice giallo.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno rimesso in sesto l'auto rovesciata, bonificando il sito.

