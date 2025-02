Dallo smeriglio è partita una scintilla che ha scatenato un incendio: paura questa mattina in via Toscana, a Selargius, dove un lavoretto di bricolage in cantina – nel quale, secondo le prime informazioni, era intento il proprietario della casa - ha rischiato di distruggere un’abitazione.

Il fumo nella zona del parco della Pace ha allarmato alcuni vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e anche i carabinieri. L’arrivo tempestivo delle squadre ha evitato il peggio.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata