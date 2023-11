Una donna in codice rosso e una coppia di coniugi ferita, anche se in modo meno grave: questo il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla dorsale consortile di Macchiareddu, in territorio di Capoterra.

Secondo le prime informazioni, a scontrarsi frontalmente intorno alle 2,30, una Bmw con marito e moglie a bordo e una Ford guidata da una donna.

A riportare le conseguenze peggiori è stata quest’ultima, trasferita al Santissima Trinità in codice rosso, a bordo di un’ambulanza del 118: dopo l’impatto la sua auto è volata in mezzo alle sterpaglie.

Nello stesso ospedale sono stati portati in codice giallo anche i coniugi: non sono in pericolo di vita.

