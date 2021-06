Raid vandalico a Cala Marina, area turistica di Castiadas. Sconosciuti hanno danneggiato durante la notte le vetrate della della Guardia medica turistica e dell’Usca Ats, di prossima apertura. Notevoli i danni. Un atto vandalico realizzato con lancio di grosse pietre: questa mattina la scoperta e l’indignazione degli amministratori comunali.

“Come sindaco ma, soprattutto, come cittadino di questa comunità – dice il sindaco Eugenio Murgioni - mi sento profondamente offeso da questi ignobili gesti, considerato che, ma forse questo è un mio limite, non riesco davvero a comprendere il motivo che possa portare a compiere simili azioni e quale soddisfazione possa esserci nel realizzarle. Le strutture danneggiate avrebbero dovuto ospitare da qui a qualche giorno la Guardia Medica Turistica, il centro staccato dell'USCA-ATS e la colonia estiva marina per i ragazzi”.

“Ovviamente – ha aggiunto Murgioni - dovremo provvedere al ripristino dei luoghi e alla riparazione di tutti i danni arrecati, il tutto sempre a costo dell’intera comunità che paga le conseguenze di queste azioni con tempo, denaro e immagine. Davvero tanti complimenti agli autori del grande gesto e un ringraziamento speciale per tenerci occupati ed impegnati economicamente per cose inutili e che avremmo voluto non vedere mai”.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri.

