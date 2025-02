Un progetto a Sarroch per aiutare gli adulti con disabilità a inserirsi nel mondo del lavoro. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa dalla Saras in collaborazione con l’associazione nazionale i “Bambini delle Fate” la Cooperativa Sociale “Noi Altri”, è stata ideata per offrire un percorso formativo finalizzato a un eventuale inserimento lavorativo in una gastronomia solidale del territorio metropolitano.

Il progetto, oltre a rappresentare un’opportunità concreta per accrescere l’autonomia dei partecipanti, ha anche lo scopo di sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità e dell’inclusione lavorativa.

«L'amministrazione comunale - spiega Bianca Meloni, assessora alle Politiche sociali - è particolarmente sensibile al tema dell'inclusione sociale. Auspichiamo che questo progetto possa rappresentare un'opportunità e un grande passo in avanti per i nostri ragazzi con disabilità, con notevoli effetti positivi sul loro benessere psico-fisico. Invitiamo gli interessati a visitare il sito web del Comune di Sarroch per scoprire i requisiti di partecipazione, il modo in cui presentare domanda e per scaricare il modulo di adesione».

© Riproduzione riservata