Lo hanno trovato senza vita in quella casa in via Puccini a Sarroch dove viveva in solitudine, morto da almeno una settimana senza che nessuno si accorgesse della sua assenza.

A scoprire il corpo senza vita di un pensionato di 67 anni, sono stati questo pomeriggio i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Sarroch: quando i vigili del fuoco di Cagliari hanno sfondato la finestra che si affaccia sul pianerottolo dell’abitazione al primo piano, il cadavere dell’uomo era riverso sul letto della sua camera.

Pochi dubbi sulle cause del decesso: secondo una prima indagine sul cadavere, Enrico Anedda sarebbe morto per cause naturali. A lanciare l’allarme erano stati i servizi sociali del Comune, che da giorni cercavano di mettersi in contatto con l’uomo.

© Riproduzione riservata