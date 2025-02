Un laboratorio di mise en place per imparare l’arte della tavola, e un altro per diventare dei ballerini di tango provetti: c’è tempo sino a domani per presentare le preadesioni che daranno il via libera all’inizio delle lezioni.

Il laboratorio dedicato a chi vuole perfezionare le proprie capacità di allestire la tavola, che partirà se verrà raggiunto un numero minimo di 12 iscritti, è stato ideato per i cittadini over 18 che puntano a conoscere i segreti del galateo. Il laboratorio di tango, ideato per tutti i cittadini dai 18 ai 75 anni che vogliono avvicinarsi o approfondire questa affascinante danza, è aperto alla partecipazione di un massimo di 10 coppie.

Le iscrizioni potranno essere presentate attraverso il sito istituzionale del Comune.

