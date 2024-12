Tutto pronto per gli appuntamenti organizzati in vista delle festività natalizie dal Comune in collaborazione con le associazioni culturali del paese. Si parte domani alle 18, nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale, con la presentazione del libro "Tundhimentas: la tosatura delle percore in Sardegna", realizzato dal giornalista Francesco Pintore. Sabato 14 dicembre alle 15, nelle pertinenze di Villa Siotto, spazio ai mercatini di Natale, giochi e divertimento per i più piccoli: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, inoltre, sarà possibile visitare la villa.

Domenica 15 dicembre, appuntamento dalle 15 per l’addobbo dell’albero di Natale e l’accensione del presepe: ci sarà spazio ancora per i mercatini di Natale e le visite alla villa, i bimbi incontreranno Babbo Natale, e alle 19 si terrà il concerto del coro polifonico “La corale di Siurgus Donigala”. Il 19 dicembre alle 18,30, a Villa Siotto, verranno consegnate le borse di studio ai giovani del paese: il 20 alle 16,30, a Villa Siotto, serata dedicata agli anziani con il coro delle voci bianche.

Il 21 dicembre alle 18, nella Sala Coroneo della Biblioteca, il giornalista Angelo Pani presenterà il suo libro, “Sui sentieri dei cervi: la foresta del Sulcis": dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, visite guidate alla scoperta di Villa Siotto. Il 22 dicembre alle 17, nella Marina di Perd’e Sali, gli auguri alla comunità con i canti di Natale dei piccoli allievi della Diapason Music School: il 26 dicembre alle 21, nella chiesa di Santa Vittoria, concerto gospel di “Marquis Dolford & The Capital Gospel Group”. Chiuderà la rassegna il 29 dicembre, a partire dalle 9, la passeggiata culturale dal Parco Siotto al Nuraghe Sa Domu e s'Orcu.

