Nuova area fitness all’aperto nel centro di Sant’Andrea Frius. L’amministrazione comunale ha partecipato al bando “Sport di tutti - Parchi” indetto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzato in collaborazione con la società Sport e Salute, per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori, attraverso il sostegno alla ripresa e al rilancio del sistema sportivo, per l’incremento dell’attività fisica e sportiva, l’inclusione e lo sviluppo sociale.

Nel paese al confine tra la Trexenta e il Gerrei verrà realizzata un’area fitness all’interno della piazza Aldo Moro, in modo da riqualificare la piazza del Comune e metterla nella disponibilità di giovani e meno giovani, con una particolare attenzione per gli over 65 e per tutte quelle persone con disabilità che vorranno esercitare la pratica sportiva all'aperto. L’amministrazione comunale di Sant'Andrea Frius, avendo totalizzato un punteggio di 90 su 100, è uno dei tre Comuni della Sardegna beneficiari del finanziamento.

La nuova area sportiva verrà gestita, attraverso la stipula di una convenzione biennale con il Comune, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale. «Chi si occuperà della gestione dovrà anche garantire la manutenzione del parco, proponendo inoltre attività e iniziative legate allo sport e al tempo libero pensate per l’intera popolazione», dice il sindaco Simone Melis.

