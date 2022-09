Si è chiusa con grande successo a San Vito la due giorni dedicata a tziu Antoni Cuccu e alla sua opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, poetico e letterario della Sardegna. Una iniziativa voluta dall’amministrazione comunale e realizzata con la collaborazione della Pro Loco di San Vito.

Antonio Cuccu era una persona molto semplice, girava la Sardegna ascoltando fra le sagre paesane le gare poetiche con i versi puntualmente raccolti nei suoi libricini che poi vendeva nelle piazze. Una figura straordinaria che in tantissimi ricordano in tutta la Sardegna. A lui sono state dedicate due serate con improvvisatori sardi, giovani e meno giovani . Nella prima serata si sono esibiti Lussorio Cambiganu, Piersandro Pillonca, Anna Cristina Serra e il consigliere Danilo Melis, un momento per ricordare e riflettere sulla vita e l’opera dell’editore vagabondo.

Il dibattito è stato intervallato dalla lettura di alcune poesie inviate da tutta la Sardegna per onorare tziu Antoni. A seguire sono saliti sul palco i giovani cantadoris Simone Monni di Burcei, Luca Panna di Quartu e Matteo Frau di Castiadas guidati dal maestro Antonio Pani di Quartu e accompagnati alla chitarra dal diciasettenne Francesco Picci , anche lui di Quartu, che hanno dato prova della loro abilità in due versadas. Un pubblico numeroso e attento ha riempito la Piazza Santa Barbara applaudendo con piacere a ogni “versu”.

Nella seconda serata si è tenuto in Casa Cauli, si è svolto il dibattito “Su Benidori de sa Lìngua nosta”. Hanno preso parte le associazioni Spaciada sa Bregùngia e Acadèmia de su Sardu che successivamente hanno presentato il loro lavoro. Per il nostro Comune è stato un momento storico in quanto per la prima volta si è ragionato di politica linguistica. “Sono state due serate di straordinaria cultura-ha detto il sindaco Marco Siddi: San Vito ha così voluto onorare la memoria, la storia, la cultura, l'amore per la poesia di Antoni Cuccu, figura straordinaria che ha contribuito a salvaguardare la nostra cultura”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata