Si è svolta anche a San Vito la "Giornata dell'Unità nazionale e la Festa delle Forze Armate".

La celebrazione iniziata in Piazza Emilio Lussu, proseguita con la Santa messa in Parrocchia si è conclusa nel Largo Milite ignoto dove è stata scoperta la targa che ricorda il conferimento della Cittadinanza onoraria del Comune di San Vito al Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione all'Altare della Patria.

"Oggi – ha detto il sindaco Marco Siddi - abbiamo vissuto un momento importante della nostra storia e della nostra civiltà. Un appuntamento per ricordare i nostro soldati che hanno offerto la vita per realizzare e difendere l’Unità d’Italia. È stato anche l'occasione per esprimere il più alto sentimento di riconoscenza per le nostre Forze Armate, che con sacrificio e senso del dovere, si adoperano per la libertà e la pace”.

© Riproduzione riservata