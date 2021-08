Hanno manomesso e asportato parti dei sistemi anti-incendio installati in due gallerie ("Martineddu" e "Arcu Sa Porta") della Strada Statale 125 var. Ma non hanno fatto i conti con le telecamere di sorveglianza. E così, dopo il furto, sono stati rintracciati e denunciati.

Si tratta di tre giovani, residenti in provincia di Cagliari. Dopo il raid la Polizia stradale ha dato il via alle indagini, visionando le registrazioni degli “occhi elettronici”. E nei filmati si vedeva il momento in cui i tre, arrivati a bordo di un furgone, hanno infranto le protezioni Safetycrash, situate nei pressi delle colonnine di Sos, impossessandosi si impossessavano di diverse lance, manichette ed estintori.

Gli agenti li hanno quindi identificati e rintracciati, recuperando la refurtiva e facendo poi scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria.

