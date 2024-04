L’incontro e la condivisione sono solo due delle anime che guidano il progetto “Mariposa de cardu”, che distribuisce saperi e passioni.

Ieri mattina all’Orto giardino di Su Idanu di Quartucciu le mani di lavora l’uncinetto e la maglia hanno creato insieme, intessendo fili e, perché no, anche nuove conoscenze.

Oggi e domani, invece, Mariposa de Cardu incontra l’arte con un progetto tra “Il crogiuolo” e l’associazione “Quarto Josso”.

Si chiama "Il giardino segreto" ed è un laboratorio indirizzato alle alunne e agli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore, che prevede la familiarizzazione con l'arte della ceramica e il suo intreccio con la letteratura per l'infanzia. Le e i partecipanti, dopo aver ascoltato delle letture a tema - madrina l'opera non letteraria di Maria Lai ne “Il Dio distratto e Maria Pietra” -, realizzeranno, insieme ai soci di Quarto Josso, piccoli fiori e insetti in creta, che dopo una leggera asciugatura al sole verranno dipinti per poi essere cotti nella sede di Quarto Josso. Ci sarà poi un secondo incontro dedicato a far prendere vita all'installazione permanente fra i bancali dell'Orto. Ragazze e ragazzi potranno poi a loro volta far nascere un bancale di fiori veri, che riprodurrà la forma di una farfalla e accoglierà le varietà di fiori di cui queste si nutrono.

Finalità del progetto è lo sviluppo di una sensibilità ambientale, l'acquisizione della consapevolezza che i processi artistici sono multinazionali e multidisciplinari nel loro idearsi ed esplicarsi. E sempre oggi, dalle 9 alle 11, Olisa Nwabueze, il poeta scrittore nigeriano, torna all'Orto Giardino per raccontare la sua Africa e per condividere con i volontari dediti all'agricoltura sinergica la sua esperienza di agricoltore. Qui verranno messi a dimora semi dei fiori provenienti dalla Nigeria. Studentesse e studenti di un istituto professionale saranno invece impegnati nella realizzazione di giochi secondo l'esperienza dei bambini africani.

Il laboratorio è comunque aperto a tutti, previa iscrizione con messaggio WhatsApp al numero 3348821892.

