Ultimo giorno di aprile e quinto Consiglio comunale dell’anno, convocato dal presidente, Gino Emanuele Melis. Maggioranza e opposizione domani si ritroveranno nell’Aula di via Giofra alle 9.30 per la quinta seduta del 2024. L’ultima volta che si sono incontrati è stata lo scorso 26 marzo. Tre i punti all’ordine del giorno. Al centro della discussione, l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023, l’approvazione del Pef, il piano economico finanziario relativo al servizio di igiene urbana e l’approvazione delle tariffe ed eventuale rateizzazione della tassa sui rifiuti (Tari).

Ad aprire il Consiglio comunale saranno, come di consueto, le interrogazioni delle consigliere e dei consiglieri, che potrebbero – come spesso accade- scaldare gli animi. Ma i gruppi di opposizione “Quartucciu nel cuore” e quello misto, aspettano anche che dalla Giunta arrivino le risposte alle numerose interrogazioni presentate nelle precedenti sedute, la maggior parte ancora senza responso.

Il presidente Melis, inoltre, nella convocazione, ha ricordato agli amministratori e alle amministratici che tutta la documentazione relativa alle proposte di delibera è a loro disposizione nella piattaforma del Comune. Francesca Melis

