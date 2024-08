Doppio appuntamento, dopo la pausa di Ferragosto, all'Orto Giardino di Mariposa de Cardu, in località Su Idanu. Domani, 23 agosto, alle 20.30 ospita la performance teatrale "Nell'Orto un Cinquetto". Mentre sabato 24, alle 19, uno degli interpreti più interessanti del teatro in lingua sarda, l'attore Giorgio Pinna, proporrà, diretto da Salvatore Vargiu, una personale lettura de Sa scomuniga de predi Antiogu arrettori de Masuddas.

Il Cinquetto, un frizzante ensemble di ugole e tasti, un quintetto in cui voci e pianoforte si mescolano tra loro condite con un tocco di ironia. Un concerto estivo, avvolgente ed ironico, un viaggio tra i generi musicali ri-arrangiati con il loro inconfondibile stile. Cinque amici che giocano con i propri strumenti e si divertono con la musica che fanno. Dialogano amichevolmente e con umorismo rileggono quello che dalla tradizione classica hanno ricevuto.

Sa scomuniga de predi Antiogu arrettori de Masuddas è un componimento satirico in versi scritto da anonimo e databile intorno alla metà del XIX secolo. Il componimento è una lunga predica fatta da Padri Antiogu, parroco di Masullas, dedicata agli ignoti ladri che hanno rubato il suo bestiame. In questi versi Padri Antiogu, espressione della cultura paesana, scomunica ufficialmente (usando le formule latine, unici versi non in sardo) i malfattori e condanna i vizi e i peccati della sua comunità, dai giovani agli anziani.

Per partecipare è obbligatorio comunicare la propria presenza con messaggio al numero 3348821892. Inoltre Mariposa de Cardu sposa i principi della mobilità sostenibile e invita gli interessati e i visitatori a raggiungere l’Orto Giardino –ingresso da via Mameli in località Su Idanu- a piedi, in bici o in autobus. Ricordate che si sta andando in un orto per questo è necessario indossare scarpe comode ed abiti pratici e soprattutto portare acqua da bere in borraccia.

© Riproduzione riservata