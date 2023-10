Incidente stradale in serata in via delle Serre a Quartucciu: un pedone è stato investito – secondo le prime notizie – mentre attraversava la strada sulle strisce.

Scaraventato a terra, è stato subito soccorso dallo stesso automobilista e da altri passanti. Immediata la richiesta di soccorsi, con l'arrivo di un’ambulanza. Il ferito ha ricevuto le prime cure sul posto, era cosciente ed è stato subito accompagnato in ospedale dove è stato trattenuto in osservazione.

Sul posto sono interveniti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che, coordinati dal capitano Ignazio Cabras, hanno effettuato i rilievi di legge. Sembra che il ferito non sia grave: la prognosi è legata agli accertamenti in corso.

